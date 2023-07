Sin piedad alguna. Magaly Medina no se quedó callada y evidenció su indignación frente al juicio que enfrenta con Jefferson Farfán, quien la demandó por haberlo difamado a nivel nacional cuando era pareja de Yahaira Plasencia.

Como se sabe, el exfutbolista sorprendió al utilizar sus redes sociales para anunciar que el 14 de julio se llevará a cabo la lectura de sentencia de dicha demanda en contra de la popular ‘Urraca’.

“Claro, él ha puesto esto en sus redes porque cuando sale esto, es porque ya hay una sentencia de por medio (...) Todo el Perú le decía cachudo, pero como yo también lo dije, a mí me demanda por difamación. ¿Yo qué culpa tengo? Todo el estadio le gritaba cachudo, pero en lugar de demandar a todo el estadio, me demanda a mí”, expresó bastante molesta la figura de ATV.

En ese sentido, la periodista de espectáculos volvió a reafirmar que en ningún momento difamó al exseleccionado nacional, pues hasta con pruebas mostró todo sobre su romance con la ‘Reina del toto’.

“Yo no he mentido, no he difamado. Yo pensaba que los jueces tenían que ver las pruebas, pero no, parece que la justicia en este país es ciega, sorda y muda”, agregó.

