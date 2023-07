Jonathan Sarmiento Llanto, conocido popularmente como John Kelvin, dejo el penal de San Juan de Lurigancho la tarde de este martes 4 de julio de 2023 luego de permanecer cinco meses en prisión preventiva por no cumplir con algunas normas de restricción, entre ellas no acercarse a Dalia Durán.

Ante la excarcelación del cumbiambero, la cubana anunció que tomará medidas radicales contra él, pues no está cumpliendo con la pensión de alimentos de sus niños y le debe una fuerte suma.

¿Por qué John Kelvin no cumple con la pensión de alimentos de sus hijos?

Jimmy Gardella, primo de John Kelvin, dio detalles de la situación que afronta el cumbiambero y reveló por qué no está cumpliendo con la manutención de sus niños. De acuerdo al joven, John Kelvin estuvo cumpliendo con los menores hasta enero, antes de ser encarcelado.

“Sí cumplía, en noviembre hicieron la conciliación (con Dalia) y tenemos los comprobantes que John pagaba todos los fines de mes S/2.800 que se había quedado hasta enero. Luego en febrero sucedió eso (la prisión) y John no tiene los medios ahorita, declaró a El Popular.

Según explica Gardella, el cantante no continuó cumpliendo con la manutención de los niños, pues tuvo que hacerse cargo de los honorarios de sus abogados.

“No estamos mintiendo, es la verdad, solamente pudo pagar el tiempo que estuvo pasándola antes que se vaya preso, de ahí se nos complicó porque la situación es muy complicada por el tema de pagar a los abogados y todo” , dijo.

“John no genera ingresos, lo único que da es talleres y, antes, la primera vez que estuvo ahí (prisión), fue en una zona industrial que era donde podía hacer talleres. No está en uno, pues, no tiene cómo generar ingresos como antes y solamente da clases de canto que le servían también para sus gastos de día a día”, agregó.