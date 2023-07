Fuertes declaraciones. Carlos Cacho estará este viernes 14 de julio como invitado especial en el programa de Beto Ortiz, donde terminará por confesar que tuvo un fugaz romance con una expareja de una reconocida integrante de “Esto es Guerra”. Y es que se especuló que se trataría nada más y nada menos que de Micheille Soifer.

“Es un chico muy guapo que fue novio de una súper estrella de televisión y también de Carlos Cacho ¿Era novio de una ‘guerrerita?”, le consultó el periodista al maquillador.

“Ella me llama y ella me pregunta si es verdad que yo había estado con él (...) Lo vi, me gustó, lo probé, me quedó, me lo compré”, respondió el reconocido estilista entre risas en el avance promocional de lo que será HOY su candente entrevista.

¿Giuseppe Benignini o Erick Sabater tuvieron amorío con Carlos Cacho?

Pese a que Cacho no dice nombres y apellidos, en la parte final del clip menciona a una tal ‘Micheille’. Además, el propio Beto Ortiz, mediante su cuenta oficial de Twitter soltó una picante información que indicaría que el joven en cuestionó sería Giuseppe Benignini, más conocido en la farándula como ‘El Principito’, y también expareja de Micheille Soifer.

“Michelle me dijo: ‘Cacho, porque no me contaste la verdad’, porque estabas enamorada en esa época. Si yo te hubiera contado como fue la historia, tú le hubieras crecido a él, no me hubieras creído a mí. Es la verdad... Este viernes, la historia secreta de EL PRINCIPITO. Porque lo esencial es invisible a los ojos”, escribió el comunicador de Willax TV.

