Francesca Lazo, expareja de Nicola Porcella y madre de su único hijo, rompió su silencio y dio una entrevista exclusiva al programa mexicano ‘De Primera Mano’, para pronunciarse sobre la presunta relación sentimental que existe entre él y Wendy Guevara en ‘La Casa de los Famosos’.

“La relación que ellos tengan, como muy de conexión de seres humanos ya queda en ellos, me atrevo a decir que lo que están viviendo, que puede ser algo real o no, no lo sé, pero si es algo real y bonito que lo disfruten que sean felices y que puedan demostrarlo a los demás, se trata de la autenticidad de las personas”; dijo de manera contundente sobre el ‘amorío’ que los seguidores del reality han observado en pantalla.

La madre del pequeño hijo de Nicola Porcella consideró que es normal que, durante una convivencia, las personas desarrollen sentimientos de amor y amistad.

“Si Nicola se enamora si tiene cariño con ella o con otros de sus compañeros, es normal, es bonito, una convivencia siempre te va a llevar a sentir algo especial por la persona que tiene al lado, mientras sea real y auténtico que lo sigan disfrutando”.

¿LE GUSTA WENDY O ES ESTRATEGIA?

Los presentadores mexicanos le consultaron a Francesca Lazo si realmente cree que a Nicola le gusta la youtuber Wendy Guevara, quien saltó a la fama por su videos de ‘Las Perdidas’.

La maquilladora profesional no descartó que se trate de una estrategia de Nicola para quedarse en ‘La Casa de los Famosos’, de acuerdo a su experiencia como ‘chico reality’.

“(¿Le gusta Wendy? Allí me agarras un poquito, puede ser que sí como que puede ser una estrategia. Wendy es una persona increíble, somos ‘wendy lover’, no sabría decirte si hay un sentimiento de por medio. Yo creo que puede ser que sí, (Wendy) es una excelente persona, con lo que ha mostrado en redes, no creo que sea mentira (...) él actúa de corazón siempre, de repente le pueden haber dado una pauta, pero siento que está siendo él”.

Comentó que no le sorprendió que Nicola le dé una nalgada a Wendy ya que “así es él”.

“ Nicola es así, con sus amigos, con sus amigas, con mis amigas, es parte del show, es parte de lo que es Nicola. Nicola aquí en Lima es un personaje y me encanta lo que él demuestra ser en México. En Perú lo veían de manera distinta. Me encanta verlo de una manera diferente a los que se muestra acá en Lima, lo he notado más maduro, más él, mientras lo vea feliz, que disfrute”.

