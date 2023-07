El miércoles 12 de abril de 2023 se conoció que Andrea San Martin, de 33 años de edad, ganó la demanda de alimentos que le entabló a Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija de cinco años. La ‘mamá influencer’ querelló a su expareja en diciembre de 2021, pues según ella, el extripulante de cabina solo le pasaba a la menor 800 soles.

“La pensión de alimentos de mi hija era de 800 soles, de esos 800 soles hubo una época que me pasó 0 soles al mes , y yo nunca lo he criticado, jamás he salido a hablar mal de él”, contó en ese entonces.

Además, indicó que solicitó un incremento en la manutención, pero que el padre de su segunda hija no estuvo de acuerdo con ello.

“En la conciliación yo le pido 1500 soles y el señor no quiso aceptar porque dijo que con los 800 era más que suficiente , es ahí donde toca hacer la demanda de alimentos, donde el juez lo que te solicita es un cuadro global de absolutamente todos los gastos”, añadió.

¿Cuánto le deberá dar Juan Víctor a Andrea San Martin?

De acuerdo a Trome, la resolución emitida por el Tercer Juzgado de Paz Letrado, ubicado en Surco, indica que Juan Víctor Sánchez deberá dar mensualmente la suma de 1400 soles para los gastos de la menor.

Al principio, Andrea San Martin exigía la suma mensual de 7 mil soles, pero el Poder Judicial analizó la situación y redujo considerablemente el monto.

