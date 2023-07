Dora Pilares, la madre de Andrea San Martín, por primera vez habló a un medio de comunicación para defender a su hija tras todos los escándalos donde ha estado involucrada. Recientemente, la popular ‘Mamá por Partida Doble’ fue criticada por salir a discotecas y besarse con Elías Montalvo, abiertamente homosexual.

“Es mi hija. No es lo que se habla, no es lo que se dice, puede tergiversarse las cosas. Yo te aseguro que no es una mala persona. Los medios hacen las cosas grandes, suman, restan, multiplican, pero no es tan cierto. No, no, no tengo nada que decirte (sobre ese beso)”, comentó en ‘Amor y Fuego’.

Sobre denuncias contra Juan Victor Sánchez, expareja de Andrea

En otro momento de la conversación, la madre de Andrea San Martín lanzó una indirecta a Juan Víctor Sánchez, expareja de su hija, con quien tiene varias denuncias por la pensión de alimentos a y supuestos maltratos psicológicos.

“Soy la abuela, he criado a mis hijas, son buenas chicas, cada una a su manera, pero de que hacen lo correcto, lo hacen. (Ella) Es trabajadora, no pide nada, no es de llorar, ni de quejarse, ni pedir. Ella sale adelante como se le ha enseñado (…) Está judicializado (el caso con Juan Víctor) yo estoy apoyando a mis nietas y van a contar conmigo”.

