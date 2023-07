Katy Jara , exconductora del programa “Domingos de fiesta”, confirmó que está embarazada de su esposo, Marvin Bancayan, quien hace poco fue denunciado por no cumplir con el pago de pensión de alimentos a la madre de su otro hijo.

La excantante de cumbia y, hoy, “adoradora de Cristo”, mostró su avanzado estado de gestación en su cuenta de TikTok e Instagram. “Salmo 127,3 : Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de tu vientre”, añadió.

Sin embargó, llamó la atención que no se luzca con su actual esposo, Marvin Bancayan, denunciado por su expareja Fabiola de la Cruz de deber un total de S/36.000 por concepto de pensión alimentaria a favor de su hijo de 4 años.

Pese a esta fuerte denuncia, Katy Kara nunca se pronunció y, por el contrario, reapareció en sus redes sociales para lucir su embarazo.

“La sonrisa es mía, el motivo es mi Señor, porque puso sus ojos en mi, porque Él puso su gracia en mi y me regaló lo más bello que Él puede conceder a una mujer, ser madre ❤️ Perfecta oportunidad para plasmar todo lo que el Señor a hecho y a puesto en mi, gracias mi Dios”, escribió.

Como se sabe, Katy Jara tiene una hija futo de su relación anterior con el empresario Eduardo Capuñay.

¿Qué dijo el esposo de Katy Jara tras denuncia de su expareja?

Por su parte, Marvin Bacayan se justificó y en comunicación con el programa de la ‘Urraca’ explicó cuáles fueron los motivos por los que decidió ya no pasar dinero a la madre de su hijo. "

Mi hijo no tiene un cuidado adecuado, no tiene el peso adecuado y tiene el dedo roto. No sé qué le pasó y hasta tiene ácaros... recién nacido también tuvo una operación de hernia“, sostuvo el esposo de Katy Jara.

TE PUEDE INTERESAR