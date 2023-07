A través de un enlace con el programa ‘Magaly TV, La Firme’, la colombiana Greissy Ortega anunció que ha decidido regresar al Perú en busca de un nuevo comienzo en su vida junto a sus tres menores hijos. Esto luego de exponer los maltratos físicos y psicológicos que habría sufrido por parte de su expareja y padre de sus hijos, Ítalo Villaseca.

La hermana de Milena Zárate contó que terminó su relación con el padre de sus niños. Sin embargo, aseguró que ya habría llegado a un acuerdo con él por el bienestar de sus niños.

¿Qué dijo Greissy Ortega sobre su regreso al Perú?

“No lo estoy pasando bien Magaly. Yo creo que un estado emocional como el que yo tengo, pues sufro de ansiedad y depresión, la salud de mis hijos es primordial y creo que es por ellos, he tomado esa decisión de dar un paso hacia adelante, sin mirar atrás” , dijo Ortega desde Estados Unidos.

“Hemos hablado el día de hoy, él (Ítalo) ha venido por unas cosas de trabajo y yo se lo hice presente y no tuvo ningún problema en dármelo (permiso), no me puede retener, sabe que soy una chica que nunca ha tomado represalias de nadie, pero yo pienso que el hecho de negarle la oportunidad de que sus hijos estén tranquilos. Considero que ya nos dimos cuenta de que no va la relación, que se ha vuelto una relación mala, y es más que nada por el bienestar de nuestros hijos”, añadió.