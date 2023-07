Greissy Ortega vuelve a estar en polémica luego de que denunciara ser víctima de maltrato físico por parte de su pareja Ítalo Villaseca. En la última edición del programa de espectáculos ‘Magaly TV La Firme’ la conductora reveló que de la hermana de Milena se había comunicado con ella para suplicarle ayuda y regresar a Perú junto a sus hijos.

Como se sabe, hace algunos meses Greissy Ortega y Milena Zárate volvieron a enfrentarse en la televisión por el escándalo que vivieron por Edwin Sierra. Sin embargo, no lograron amistarse y cada una continuó con su vida. Desde algunos años, la menor de las hermanas se mudó a Estados Unidos junto a su esposo Ítalo Villaseca y sus hijos en busca de una mejor vida.

Sin embargo, la relación entre Greissy y su pareja estaría en crisis y se comunicó con Magaly Medina para que la ayude a regresar a Perú y huir del padre de sus hijos. La ‘Urraca’ difundió unos desgarradores audios en los que la ex bailarina solicita que le ayuden a conseguir pasajes ella y sus hijos. “ ¿Te acuerdas cuando yo te dije que me ayudaras a irme a Perú? Necesito que me ayudes a ir a Perú, no te puedo decir ahorita por qué, pero primero necesito que me cumplas para irme a Perú ”, se le escucha decir a la joven entre lágrimas en evidente desesperación.

“ Ayúdame a conseguir los pasajes por favor. Primero es la parte humana, ayúdame a irme por favor porque si no llamo a otra persona ”, agregó sollozando.

El triste mensaje de Greyssi antes de denunciar Ítalo por agresión

Al parecer no es la primera vez que Greyssi Ortega habría atravesado por este difícil momento, pues antes de que su denuncia fuera difundida por el programa de Magaly compartió un triste mensaje en el que dejaría entrever que desde hace tiempo intenta ser fuerte y sobrellevar su situación.

“ Yo fingiendo que estoy bien, después de estar viviendo el peor momento de mi vida ”, es el mensaje que compartió la ex la bailarina en su historia de Instagram horas antes de que se diera a conocer su complicada situación.

