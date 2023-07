Magaly Medina se mandó con todo y aseguró que la Teletón solo se centra en Gisela Valcárcel, quien todos los años sería la estrella del evento benéfico y cuya presencia no deja que las otras figuras del espectáculo destaquen.

La popular ‘Urraca’ comentó que ya se realizó la convocatoria para que los artistas sean parte de la Teletón, pero indicó que ese evento sería de Gisela Valcárcel y que los artistas invitados son seleccionados para que ella no sea “opacada”.

“ Se realizó la convocatoria para la Teletón, que todos ya saben de quién es, es de Gisela Valcárcel, todos los demás son los payasos, las comparsas que invitan para que no la opaquen a ella ”, expresó la noche de ayer en sus programa.

Además, la conductora de espectáculos reveló que ella no ha sido invitada a participar del evento. “ Por supuesto, a mí ya ni me pasan la invitación (...) porque dicho sea de paso, cuando uno quiere colaborar colabora de todas las maneras ”, comentó.

Magaly también se refirió a las ‘anclas’ (personajes de la farándula) de cada canal que se presentarán a la Teletón. “ Las ‘anclas’ de canal dice, y de cada canal lógicamente llaman no a las anclas, llaman a las boyas (...) puro pichirruchi, porque nunca en la Teletón quieren opacar a la dueña entonces fuimos a ver a quiénes habían llamado ”, agregó. La ‘Urraca’ aclaró que ella se refiere a la gente de televisión. “Pero yo me refiero a la televisión, porsiacaso no se me sientas ofendidos otros, yo me refiero a la gente de televisión”, señaló.





