Magaly comenzó su programa anunciando que su productor recibió la llamada de Greyssi Ortega en horas de la mañana y pidió ayuda para regresar a Perú junto a sus hijos y se mostró muy asustada y llorosa, afirmando que el padre de sus tres hijos la golpeó por reclamarle algo que no le gustó.

Greyssi comenzó pidiendo ayuda entre lágrimas al productor de Magaly Medina y este le preguntó si Ítalo Villaseca la había golpeado sin esperar tener una respuesta afirmativa de la colombiana, añadiendo que su esposo no estaba ebrio cuando todo pasó: “Sí, todo fue en sano juicio”.

Luego de haberla golpeado, el padre de sus hijos no habría intentado reconciliarse con Greyssi Ortega o pedirle perdón por lo sucedido y esto sería lo que más le habría dolido a Greyssi Ortega según comentó ella: “Sí, me levantó la mano y yo creo que nada, no me ha dicho nada, se ha ido a trabajar, que es lo más gracioso del mundo”.

En qué situación Ítalo Villaseca golpeó a Greyssi Ortega

Todo habría pasado cuando Greyssi le reclamó una infidelidad virtual al padre de sus hijos y él lejos de intentar conciliar y pedir perdón por su falta, optó por reaccionar golpeando a la colombiana: “Se salió de control las cosas y estaba buscando una mujer por Instagram y encontró conversaciones en inglés, también con una peruana y yo me quedaba callada”.

Magaly preocupada por la falta de respuesta de Greyssi Ortega

La ‘urraca’ afirmó que pese a que consiguieron los pasajes para la colombiana, dejaron de tener contacto con ella: “Desde hace un par de horas hemos perdido contacto con ella, mi reportero está que le escribe para ver qué día le ponemos los pasajes y me llena de angustia porque quizá, como dice Milena Zárate, de repente ya se reconcilió con Ítalo Villaseca”.

