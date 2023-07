No es novedad que Paolo Guerrero al igual que muchos futbolistas peruanos le tienen alergia a las cámaras de la farándula peruana y esto hace que se conozca muy poco de su vida privada, pero hoy se rompió esa costumbre y el ‘Depredador’ lo contó todo, dejando sorprendida a Magaly Medina.

En una reciente entrevista para ‘ESPN’, Paolo Guerrero sorprendió al aparecer en un set de televisión junto a su familia, algo que no hacía desde hace muchos años en Perú y la naturalidad y soltura que tuvo el futbolista sorprendió a Magaly Medina: “Nunca lo habíamos visto hablar tan abierto de su vida personal y vida privada”.

Otro de los detalles que llamó la atención de la ‘urraca’ fue la diferencia en tratos que tiene Paolo Guerrero con Ana Paula Consorte que con sus exparejas y resaltó cómo era su actitud antes de estar con la brasileña: “Hoy en día ya no hay eso de que tú tenías a tu esposa encerrada con candado y tú vas solo por la vida”.

Era imposible que la pelirroja no recuerde a Alondra García Miró y sus ganas por contraer matrimonio con el futbolista, llegando a pensar muchas veces que Paolo Guerrero no tenía ganas de casarse, pero todo parece que puede cambiar con Ana Paula Consorte, la madre de su último hijo: “yo siempre digo, no es que él no se quiera casar, es que no se quiere casar contigo”.

¿Qué dijo Magaly del sueño de Paolo Guerrero de tener un hijo futbolista?

El pelotero afirmó que no tuvo la suerte de que sus dos primeros hijos hombres tengan gusto por el futbol como él y ve en su último hijo con Ana Paula Consorte la esperanza de que su herencia futbolística perdure: “Debe ser ese el sueño de todo padre futbolista y él como futbolista supongo que debe ser su sueño y ninguno de sus hijos hombres tiene afición por el futbol y espera que el último hijo sea el que siga sus pasos”.

