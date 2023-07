Cada retoquito nuevo que se hace Sheyla Rojas es motivo de críticas en los principales programas de farándula peruana y ‘Amor y Fuego’ no podían ser la excepción y esta vez la influencer decidió intentar cuadrar a Gigi Mitre por las críticas a cada una de sus cirugías estéticas.

Pese a las críticas que recibió al ver su nariz deformada, Sheyla Rojas hizo caso omiso y decidió someterse a otra operación, logrando que el raje en contra de ella no paren y la ‘Leona loca’ no dudó en defender a capa y espada sus arreglitos.

Para Sheyla Rojas, el raje de Gigi Mitre sería cada vez más filudo que el de Rodrigo González, pero no se lo tomó a mal: “Ya escuché a Gigi cómo rajaba, no podía faltar el raje de la Gigi, porque ahora ella está más afilada que Rodrigo. Qué fuerte, qué te has comido, ¿alacrán?”.

Gigi Mitre cuadra a Sheyla Rojas

La conductora de ‘Amor y fuego’ afirmó que sus críticas no fueron en contra de ella, sino en la irresponsabilidad que podría representar el gusto por las cirugías plásticas: “Cuando comenté que no hay que normalizar el exceso de cirugías plásticas, no significa que me haya comido alacrán, así que Sheylita no tomes a mal los comentarios. Tú misma dijiste que ya no más cirugías”.

