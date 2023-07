La participación de Rikkie Valerie, una mujer trans, como representante de los Países Bajos en el certamen de Miss Universo ha generado polémica y opiniones encontradas. Mientras algunos celebran su inclusión y representación, otros, como el periodista de espectáculos Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’, expresan su desacuerdo y consideran que debería participar en un concurso específico para mujeres trans.

En el programa de televisión “Amor y fuego”, se presentó un informe sobre el triunfo de Rikkie Valerie como Miss Países Bajos y su próxima participación en el certamen de Miss Universo. Sin embargo, Rodrigo González manifestó su opinión contraria a esta participación y sugirió que Valerie debería inscribirse en el certamen de Miss Trans en lugar de competir en Miss Universo junto a mujeres cisgénero.

El periodista de espectáculos expresó su punto de vista diciendo: “En mi opinión, debería participar en un certamen trans, y así Miss Trans, pero no en el Miss Universo con mujeres. Bueno, me parece que una mujer no puede competir con una chica trans, ni en eso ni en deportes. Para mí no corresponde”. González argumenta que existe una diferencia entre las experiencias y características físicas de las mujeres cisgénero y las mujeres trans.

El periodista también señaló que, en caso de que Rikkie Valerie gane el certamen de Miss Universo, sería una representante de la belleza como mujer trans en un concurso de mujeres, pero según su perspectiva, debería ser la representante de la belleza en un concurso específico para mujeres trans.

TE PUEDE INTERESAR