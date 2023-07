Sheyla Rojas aún tiene mucho amor de madre que dar y está deseando pronto convertirse en madre por segunda vez junto a su actual pareja, Sir Winston. Ella estaría pasando su mejor momento al lado del millonario empresario con quien hace algunas semanas visitó Cusco. Además, estaría preparando su regreso a la televisión peruana pues será parte de un nuevo programa para ‘América TV’.

Durante una entrevista en el programa ‘Amor y Fuego’ confesó que sería el nuevo jale del programa como ‘¿Cuál es el verdadero?’ que será conducido por el popular Adolfo Aguilar. Sin embargo, no es de lo único que habló, pues se animó a contar algunos detalles de su relación con Sir Winston y confesó que quiere convertirse en madre por segunda vez.

¿Por qué Sheyla Rojas quiere tener un hijo con Sir Winston?

La modelo peruana estuvo en medio de la tormenta al revelar que se sometió a un nuevo procedimiento estético, esta vez en la nariz y con está ya serías más de 10 de retoquitos los que se ha hecho. Sin embargo, la rubia ignoró todos las críticas y en la conversación con ‘Peluchín’ y Gigi expresó su deseo por tener un segundo hijo junto al exitoso empresario.

La ex chica reality indicó que apenas regrese a México, país en el que vive junto a Sir Winston, comenzará a ‘practicar’ junto a su pareja, de esta manera descarta que actualmente esté en gestación y aclara el motivo de la ‘barraguita’ que se notó en una reciente fotografía.

“ Es el tacu tacu, el ají de gallina y el ceviche. Todavía no, pero sí me gustaría ”, dijo en un inicio la Sheyla, y aprovechó el momento de lanzar una advertencia a Sir Winston y este se preparé. “ Voy a practicar mucho. Me estoy llevando mi maca, mi rompe calzón, mi aguaje, todo. Mi maca negra, roja, todas. Agárrate, Sir Winston (...) y mi ceviche de conchas negras le voy a dar ”, agregó.





