¡Es tan fácil! La salsera y líder de la popular agrupación de salsa, Paula Arias no es ajena al polémico enfrentamiento de Farik Grippa y Sergio George, a quien también se le han sumado otros artistas del género. En ese sentido, la cantante mandó un contundente mensaje respecto a la industria musical y los resientes enfrentamientos en salseros.

En la última edición del magazine ‘America Hoy’ comentaron sobre el pronunciamiento de la salsera y dejaron entre ver que el mensaje de Paula Arias habría estado dirigido hacia el reconocido productor musical Sergio George quien está en medio de la polémica por el su puesto contrato abusivo que le dio a Farik Grippa.

¿Qué dijo Paula Arias sobre la polémica discusión de los salseros y Sergio George?

Paula Arias se olvidó por un momento de su polémica relación y supuesta reconciliación con Eduardo Rabanal, y decidió pronunciar por el polémico enfrentamiento entre sus colegas salseros y el productor musical Sergio George. Como sabe, la artista es la líder de ‘Son Tentación’ una de las agrupaciones nacionales más conocidas y con una larga trayectoria en la música que ha servido como trampolín a grandes cantantes como Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia por lo que en medio de las acusaciones, estafas y contratos abusivos la cantante se pronunció.

“ No es necesario atropellar, humillar, pisotear, juzgar, criticar, dañar, ni maltratar a nadie para salir adelante, para seguir creciendo o seguir trabajando (...) Últimamente, está regresando la desunión de mis colegas y hermanos musicales. Me apena muchísimo ver y escuchar ciertos titulares donde solo se percibe negatividad y críticas; juzgando y no respetando el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, el sacrificio, los años de trayectoria, hasta criticando el estilo y forma de vestir de cada exponente salsero. La verdad hace mucho no se veía y escuchaba eso -¿De cuándo acá?- En nuestra industria musical estamos retrocediendo y regresando a esos años donde se decía lamentablemente QUE EL ENEMIGO DE UN PERUANO ES OTRO PERUANO ”, escribió en sus redes sociales.

En ese sentido, la salsera pidió que los ataques entre artistas peruanos se detengan e hizo una llamado a la unidad para seguir creciendo con su música. “ Recapacitemos, pisen tierra, acuérdense que nuestro género creció gracias a nuestra unión entre colegas, entre hermanos musicales. Pensé que la pandemia había servido de lección que la vida es solo una, que la vida es solo un rato; depende de nosotros saber dejar huellas con nuestra buena música, buenas acciones y un buen legado con trayectoria sin maldad ni dañar a nadie!!! ”, sentenció.





