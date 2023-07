Gabriela Herrera, de 22 años de edad, rechazó trabajar en ‘Son Tentación, la agrupación salsera liderada por la cantante Paula Arias. La bailarina explicó los motivos que la llevaron a descartar la posibilidad de formar parte de uno de los grupos femeninos más exitosos del Perú.

Según contó a La República, ha preferido concentrarse en sus proyectos personales e, impulsar su carrera musical como solista.

¿Por qué Gabriela Herrera rechazó trabajar en Son Tentación?

“Debo admitir que Paula Arias me llamó en algún momento para ser parte de su orquesta y debo reconocer que ese fue un halago para mí. Son Tentación es una de las bandas más conocidas en todo el Perú. Con mucha pena le dije que no, pero le agradecí la oportunidad porque yo ahora estoy enfocada en mi trabajo como solista con el género urbano” , explicó Gabriela.

“A mí me encanta su agrupación femenina y me sentí muy honrada cuando Paulita (Arias) se comunicó conmigo, pero no lo descarto en un futuro. Por el momento, no. La posibilidad está cerrada porque quiero meterle todo el esfuerzo a mi proyecto personal” , agregó.

Gabriela Herrera vs. Sergio George

Como se sabe, Gabriela Herrera ha dado mucho de que hablar por su polémico enfrentamiento con Sergio George, productor musical de reconocidos cantantes como Marc Anthony, Maluma, Thalía, entre otros.

La bailarina ha acusado al puertorriqueño de ‘estafador’ por el caso de Farik Grippa, mientras que él cuestionó su talento y la minimizó al tratarla de ‘tiktokera’.