Paula Arias volvió a perdonar a Eduardo Rabanal, pese a las constantes deslealtades dele exfutbolista. Aunque aún no lo hacen oficial, ellos celebraron su reconciliación en un hotel de Cajamarca, donde durmieron en la misma habitación, según informó ‘Magaly TV La Firme’

Como se recuerda, en abril de este año, el programa de Magaly Medina descubrió que Rabanal practicaba el popular ‘sexting’ con una bailarina de nombre Kristy Ordoñez, engañando así a la salsera. “Por respeto como madre, mujer y líder de una agrupación femenina, doy por concluida cualquier tipo de relación”, había mencionado Paula Arias en un comunicado oficial.

Pese a tal escándalo, la salsera decidió darle otra oportunidad al expelotero, provocando que Magaly le dé una fuerte lección.

“La más empoderada no es. Cuando ella canta las canciones, es porque le escriben las letras, pero no es porque ella realmente sea una mujer fuerte, que se valora, que se quiere, porque a este mocoso ¿qué le puede ver una mujer como ella? Ella es empresaria, dueña de una orquesta, que tiene todo el mundo por delante, no necesita ‘bastón’ para caminar”, dijo la ‘Urraca’.

Rabanal necesita de Paula Arias, según Magaly

Para Magaly Medina, el único que sale bien beneficiado de todo esto es Eduardo Rabanal, quien no tiene oficio conocido.

“Este hombre lo único que tenía con ella eran negocios, porque él estaba incursionando en el mundo del show business, porque ya se le acabó la carrera futbolística y quien más necesita de ella, es él...” , agregó la ‘Urraca’.

Luego, la periodista de espectáculos la fulminó:

“Ella es una mamá de dos hijos, no necesita un hijo más (...) es solo una mujer enamorada de Eduardo Rabanal y él hace con ella lo que quiere”.

