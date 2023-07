No pasó ni medio año y Paula Arias volvió a perdonar a Eduardo Rabanal y fueron descubiertos celebrando su reconciliación en Cajamarca, donde compartieron fotos de la piscina y durmieron en la misma habitación, según la información que logró recolectar el reportero de Magaly Medina.

“Sí están instalados, habitación 42″, de esta forma es como el recepcionista del hotel ‘Laguna Seca’ en Cajamarca confirmó la presencia de Paula Arias y Eduardo Rabanal en ese hospedaje y las fotos que ambos ponían en sus redes sociales fueron las señales que siguieron los ‘urracos’ de Magaly para confirmar lo que ellos aún no han oficializado.

Magaly resaltó que desde hace semanas ambos están mandando señales, pero no se atreven a confirmar que la cantante volvió a perdonar al futbolista para hacer con ella “lo que quiere”: “Parece que todavía quieren jugar al misterio y nosotros ya lo descubrimos”.

Las letras de sus canciones para ‘Son tentación’ serían solo para vender y Magaly no dudó en sacarlo a la luz: “No es la más empoderada, cuando ella canta es porque le escriben las letras, pero no es porque ella se quiere”, dijo la ‘urraca’ entre risas.

TE PUEDE INTERESAR