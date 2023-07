La bailarina Gabriela Herrera se encuentra en medio de la polémica después de que el reconocido productor musical Sergio George afirmara que nunca estuvo interesado en trabajar con ella. Sin embargo, la situación ha tomado un giro inesperado luego de que Herrera revelara la verdadera razón por la cual decidió romper la relación laboral con George.

En el programa “Amor y fuego”, se reveló el contrato laboral que George le ofreció a Herrera, el cual ha generado controversia debido a sus condiciones desfavorables para la bailarina.

El programa “Amor y fuego” ha dado a conocer el contrato laboral que Sergio George ofreció a Gabriela Herrera después de ver su participación en “El gran show”. Según el documento revelado, se le ofreció la oportunidad de grabar una canción de bachata. Sin embargo, las condiciones del contrato han generado controversia.

El contrato estipulaba que Herrera recibiría solo el 25% de las ganancias totales que pudiera obtener, mientras que el 75% restante iría a la disquera. Además, en cuanto a los conciertos, el acuerdo establecía que el 50% de las ganancias obtenidas por Herrera se entregaría a la disquera. Esto ha causado preocupación y ha sido mencionado previamente por Farik Grippa, quien también denunció la situación y explicó que era la razón por la cual ya no realizaba presentaciones en vivo.

Ante las declaraciones y ataques de Sergio George, Gabriela Herrera expresó su opinión sobre su actitud. “El señor me parece bastante patético, sus comentarios me parecen bastante graciosos. Ha ido atacando uno a uno. Dice que no quiere responder, pero ataca uno por uno a las personas. Cuando se siente acorralado, cuando no sabe qué decir, ataca con cosas sin importancia”, afirmó Herrera en respuesta a los ataques del productor musical.

TE PUEDE INTERESAR