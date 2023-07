Melissa Klug ha emocionado a todos al anunciar su sexto embarazo junto a su actual novio, Jesús Barco, con quien lleva una estable relación de cuatro años. Sin embargo, a raíz de esta feliz noticia, han surgido interrogantes sobre el futuro hogar de la pareja, ya que anteriormente Klug mencionó que se mudarían a una casa propia después de casarse.

Algunos cuestionamientos han surgido sobre si vivirían en la propiedad que pertenecía al hijo de Klug, y el conductor del programa “Préndete”, Kurt Villavicencio, ha compartido sus dudas al respecto.

La noticia del sexto embarazo de Melissa Klug ha generado gran expectativa, pero también ha surgido especulación sobre el lugar donde la madre de Samahara Lobatón y su actual pareja vivirán con su nuevo bebé. Kurt Villavicencio, conductor del programa “Préndete”, compartió su opinión en una entrevista con El Popular, señalando que no cree que Jesús Barco pueda comprar una casa para vivir con Melissa Klug.

En una entrevista anterior con “América Hoy”, Klug fue consultada sobre la posibilidad de vivir en la casa que anteriormente pertenecía al hijo de Doña Charo, y ella respondió que la mansión era suya y de sus hijos, sin descartar la idea de iniciar una vida familiar con su prometido y el nuevo bebé.

Ante estas declaraciones, Kurt Villavicencio manifestó su confusión sobre las afirmaciones de Melissa Klug en los medios de comunicación, las cuales parecen contradecir sus acciones. Villavicencio mencionó: “Mira, Melissa ha dicho tantas cosas. Primero dijo que se iba a casar en República Dominicana, pero ahora que ha salido embarazada no ha hablado del matrimonio. Luego dijo que ellos iban a tener su propia casa cuando se casen. Si Melissa ha dicho que es su casa, me imagino que estará a su nombre. En cuanto al tema de Sunat, la casa debe estar a nombre de ella y puede que luego se quede como herencia para sus hijos. No creo que ella mienta en televisión nacional. Ahora, ¿por qué decir que se van a mudar de casa cuando no lo van a hacer? ¿Por qué decir que te vas a casar cuando no lo vas a hacer?”.

