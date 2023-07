Gabriela Herrera decidió romper su silencio y se refirió a la reciente denuncia que viene enfrentando Sergio George por parte del cantante peruano, Farik Grippa, quien lo acusó de haberlo hecho firmar un “contrato abusivo” y “jugar con sus sueños” como artista.

“Le doy todo mi apoyo a Farik porque es un cantante que ha sido perjudicado. Ahora me doy cuenta de muchas cosas. Tu productor te tiene que apoyar, no destruirte; tiene que ayudarte a surgir, no te tiene que matar o dar algo negativo ”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la bailarina señaló que ella desde un inicio reveló que no trabajaría con el exproductor de Yahaira Plasencia porque no le parecieron ciertas cláusulas del contrato.

“Yo me he reunido varias veces con él en la productora, y desde allí ya estaba mintiendo. Y el tema del contrato lo dije, era muy abusivo, tenía varias cláusulas, no era favorable. Me salvé, de verdad, de verme involucrada con alguien que me iba a perjudicar completamente”, agregó.

“Lo dije desde un inicio, que nadie me quiso creer y la verdad van a salir más casos o denuncias contra él. Hay varios que yo sé y que van a salir a contarlo. En mi caso, con mi abogado analizamos el contrato y hubo seis puntos que se le propuso para cambiarlo y no lo quiso hacer ”, expresó.

Por otra parte, Gabriela también se pronunció sobre las recientes declaraciones que dio Sergio George mediante una trasmisión EN VIVO por sus redes sociales, donde negó tajantemente que haya jugado con los sueños de Farik Grippa u otro cantante de nuestro país.

“En sus últimas declaraciones da mucho que desear como persona. Me parece un poco patán lo que dice, se está metiendo con los sueños de muchos artistas, a los cuales les vendió humo. Por supuesto que viene a lucrar, nadie trabaja por el amor al arte, sino para ganar algo”, finalizó diciendo para El Popular.

