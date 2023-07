Beto Ortiz, periodista de 58 años, ha dejado en shock a más de uno al confesar un secreto muy íntimo de su vida sentimental. El conductor de Willax TV, abiertamente homosexual, reveló que durante su juventud se enamoró perdidamente de una mujer e, incluso, hace muchos años viajó a Bélgica para reencontrarse con ella.

“Mientras fui heterosexual, más o menos un año y medio, sí me enamoré perdidamente de una mujer y de hecho la fui a buscar hace un par de años porque ahora vive en Bélgica” , le confesó Ortiz Pajuelo a Daniela Darcourt en una entrevista.

Mencionó que un momento de su vida, en la que se consideraba heterosexual, tuvo varios romances con otras féminas y explicó que una persona puede sentirse ‘deslumbrada’ por otra, sin importar el género.

“Sin duda, me he enamorado de una mujer. Primero, uno puede sentir un deslumbramiento o un enamoramiento por cualquier persona cuya belleza, inteligencia, gracia, encanto o conchudez te deslumbra. Y eso no tiene que ver con el género, entonces, yo me he sentido así, deslumbrado, fascinado, sobrepasado, enamorado por hombres y mujeres. Pero a eso hay que añadirle el deseo porque sin eso no funciona”, dijo en su programa ‘Beto a saber’.

¿Cómo fue el encuentro entre Beto Ortiz y la mujer que lo enamoró?

Posteriormente, narró cómo fue el tierno reencuentro que tuvo con la misteriosa mujer, de quien se enamoró perdidamente.

“Fue muy bonito. Fue un reencuentro en el cual toda tu historia queda de lado porque esa persona se queda con la que ella conoció, no sabe todo lo que ha pasado en tu vida. Entonces, te reencuentras y es como que la película se queda donde pusiste pausa y puede pasar que sigas igualmente enamorado, el amor se puede quedar en la refri”, narró.