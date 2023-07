Gabriela Herrera no tiene miedo a enfrentarse a Sergio George , el reconocido productor que ha trabajado con artistas internacionales como Marc Anthony, Thalía y Daddy Yankee. La bailarina fue ninguneada por el productor puertorriqueño al llamarla ‘tiktokera’ que ni canta.

“Nunca te llamé de vuelta para firmarte. No me interesaba y tu lo sabes. 30 segundos de fama llegando al segundo 29″, dijo el exrepresentante de Yahaira Plasencia a través de Twitter.

Gabriela Serpa se erizó y lo tildó de “patético” por atacarla en redes sociales.

“El señor me parece bastante patético, sus comentarios (..,.) dice que no quiere responder pero ataca uno a uno a las personas cuando se siente acorralado, cuando no tiene más que decir, ataca con cosas sumamente sin importancia”.

Gabriela Serpa tiene pruebas contra Sergio George

Gabriela Serpa asegura que tiene varias pruebas de la reuniones que mantuvo con Sergio George, donde le querían proponer un contrato que no le beneficiaba económicamente.

“Creo que la edad le está afectando un poco, que no se acuerda de cosas, de reuniones, creo que yo hablé con un holograma, porque dice que nunca estuvo en las reuniones, pruebas tengo un montón así que ni me busque porque me va a encontrar”.

También dijo que no se siente minimizada al ser tildada de “tiktokera”:

“A mi no me fastidie, ni me incomoda, hay muchos tiktokers que tienen más alcance al público que su ex artista firmada que tenía, patinó bastante, el señor”.

