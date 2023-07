¡APUNTEN! Florcita Polo aún no se pronuncia del ampay de su actual pareja Luiggi Yarasca, quien fue captado por las cámaras de Magaly cuando ingresaba a un hotel al cual después llegaron dos mujeres. Al parecer, la hija de Augusto Polo Campos no tiene suerte en el amor pese a que se mostraba muy enamorada en medio de los enfrentamientos legales con el padre de sus hijos Néstor Villanueva.

Como se recuerda, Florcita Polo se mostró enamorada en varios canales de televisión en los que aseguraba estar pasando por buenos momentos con su nuevo galán e incluso la hija de Susy Díaz ignoró los consejos y advertencias que algunos personajes de la farándula le hicieron sobre Luiggi Yarasca, quien presenta denuncias por resistencia a la autoridad y presunta comercialización de droga.

Sin embargo, hasta el momento la empresaria no anunció el fin de su romance, pero quien si ha salido a hablar es su madre, Susy Díaz, quien fue abordada por los reporteros de la ‘Urraca’ para contarle el último ampay de la pareja de su hija. Por ese motivo, fiel a su estilo la ex vedette le mandó un importante mensaje a Florcita.

¿Qué dijo Susy Díaz sobre el ampay del novio de Florcita?

Frente a las cámara del programa ‘Magaly TV La Firme’ Susy Díaz no se mostró sorprendida por el ampay de Luiggi Yarasca en un hotel pese a que tiene una relación desde hace meses con su hija. La ex congresista minimizó el romance de Florcita y el empresario “ Que esté con el equivocad hasta que venga el indicado, será su agarre, peor es nada, pasatiempo, lo que pasa es que Flor para más metida en la casa con sus hijos ”, aseguró

En ese sentido, Susy Díaz aprovechó el momento para mandarle un consejo a su hija para que ya no sufra por amor. “ Hay que aceptar una pareja con el cerebro, no con el corazón (...) para no sufrir rápido poner repuesto, tienes un televisor te falla pon otro televisor y de más pulgadas, porque la vida no está para sufrir uno tiene que estar con una pareja que te haga feliz que te respete y sea fiel ”, agregó.

TE PUDE INTERESAR