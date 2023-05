Tras pocas semanas de paz con Néstor Villanueva, las acusaciones vuelven a salir a flote y esta vez Florcita reclamó no estar recibiendo la manutención de sus pequeños y el padre de sus hijos afirmó que demandaría a su exesposa por difamarla, pero este escándalo no detendría a Susy Díaz y su hija quienes ahora animan eventos juntas.

A travéz de un video enviado por las seguidoras de Samuel Suárez, se vio a Susy Díaz junto a su hija animando un evento en Jauja, donde la excongresista sacó a relucir uno de sus pasos favoritos al ritmo de ‘Mueve la cabeza y se pone tiesa’, mientras Flor miraba e intentaba elevar los ánimos del público que cada vez se emocionaba más de ver a la popular ‘Chuchi’.

¿Cuánto debe darle mensualmente Néstor a Flor Polo?

Según reveló en el programa ‘América Hoy’, el cantante debería dar 1000 soles de pensión para sus hijos; sin embargo, solo estaría pagando 250 soles: “Soy una madre soltera porque no me alcanza para nada. Tiene que pasar semanal 250 soles, pero cuando se le antoja pasa y cuando no quiere no pasa. Pueden pasar 3 semanas y pensé que se iba a poner al día, pero solo me pasó 250 soles”.

