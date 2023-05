Florcita Polo Díaz explotó contra su exesposo Néstor Villanueva y lo acusó de no pagar la pensión completa para la manutención de sus dos menores hijos. La animadora de eventos estuvo en el set de América HOY este lunes 15 de mayo y contó que tiene que hacer malabares para mantener a sus pequeños.

La hija de Susy Díaz por fin reveló el monto que debería darle Néstor Villanueva, el cual no estaría cumpliendo. Flor Polo indicó que él debería pagar 1000 soles mensuales por sus dos hijos, pero solo deposita 250.

“Espera a fin de mes para darle 250 soles que no alcanzan para nada. Yo tengo que hacer maravillas, estoy ronca, afónica, porque me ido a trabajar para sacar adelante a mi hijos. Yo pago un colegio particular para Adriano y Stefano, mis hijos se enfermaron y yo tengo que correr con los gatos, porque 250 soles no alcanza” , detalló

Néstor habría pedido pagar 250 soles semanales, pero muchas veces se retrasa y no completa los 1000 soles.

“Soy una madre soltera porque no me alcanza para nada. Tiene que pasar semanal 250 soles, pero cuando se le antoja pasa y cuando no quiere no pasa. Pueden pasar 3 semanas y pensé que se iba a poner al día, pero solo me pasó 250 soles” , agregó.

América Hoy: Declaraciones de Flor a Néstor 1

¿Qué dijo Néstor Villanueva sobre la pensión a sus hijos?

Días atrás, Néstor Villanueva aseguró que sí cumple con la manutención de sus dos hijos y acusó a Flor de difamarlo.

“Yo cumplo hasta el día de hoy con la pensión de mis hijos. Yo pago los fines de mes, a veces para evitar problemas de que se acumule, le doy semanal o quincenal. Yo sigo cumpliendo hasta el día de hoy con mis hijos”.





TE PUEDE INTERESAR