Rompió su silencio. Florcita Polo estuvo como invitada en la última edición de “América Hoy” para referirse a la demanda que le ha entablado Néstor Villanueva a su madre, Susy Díaz. Y es que la empresaria consideró que el cantante “es una persona malagradecida con su familia”, quienes le habrían brindado mucho apoyo económico cuando ambos estaban casados.

En ese sentido, la hija de la exongresista incluso recordó que ella le hizo un préstamo para la inicial de su departamento, el cual fue del dinero que heredó de su padre Augusto Polo Campos.

“El dinero que le presté para pagar la inicial de su departamento fue de la herencia de mi padre, de las cuales no me devuelve el señor, más no quiero decir estoy muy molesta y fastidiada. Yo vine a defender a mi mamá ”, comenzó diciendo.

Por otra parte, el cumbiambero se comunicó con el programa para aclarar que lo están difamando y aseguró que siempre fue un buen padre para sus hijos. “Siento tanta pena que salga la mamá de mis hijos a decir todas estas cosas. Sigue difamando. Puede defender y todo lo que quiera, pero no agrediendo”, expresó.

Al escuchar estas declaraciones, Florcita le advirtió a Néstor que tiene pruebas suficientes que demostrarían que no cumple como corresponde con la pensión de sus hijos. “Nos veremos en los tribunales, yo tengo pruebas de los pagos que hizo mensual al alquiler del departamento cuando el señor se quedó en el departamento... Tres mil soles mi mamá tuvo que pagar. A mí me duele ver a mi mamá mal”, finalizó diciendo.

