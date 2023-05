Han pasado pocos minutos desde que se emita el ampay de la esposa del Cuto Guadalupe en el programa del 15 de mayo de ‘Magaly TV La Firme’, donde dejan clara la infidelidad de la que fue víctima el tío de Jefferson Farfán quien decidió no quedarse callado y no tardó en pronunciarse en redes sociales.

El exfutbolista de ‘Universitario de Deportes’ usó sus redes sociales para anunciar que se pronunciaría sobre la infidelidad televisada de su esposa, afirmando que hablaría por única vez este marte 16 a las 9 de la mañana en su restaurante al que está invitada la prensa.

Los comentarios no se hicieron esperar en la publicación y no faltó quien recordó las palabras de Magaly Medina quien afirmó no sentir satisfacción con el ampay que salió de la esposa del exfutbolista: “Nunca es satisfactorio tener que mostrar un ampay donde definitivamente va a poner en riesgo la estabilidad de un matrimonio, pero creo que las personas son adultas y saben que estas cosas pueden pasar porque no son personas anónimas”.

El mensaje del Cuto | Imagen captura de Instagram

