Mauricio Díez Canseco regresó a la vida de soltero luego de estar casado por casi un año con la ex modelo Lisanda Lizama. El popular ‘Brad Pizza’ tal vez no tenga mucha suerte en el amor, pues ha llegado a casarse hasta en cinco oportunidades, pero nadie puede negar su talento como hombre de negocios.

El empresario reveló que antes de ser un magnate dueño de una de las cadenas de restaurantes más famosas del país, paso por momento difíciles y tuvo que comenzar a trabajar a los ocho años edad, así lo reveló en una reciente conferencia para el programa ‘Emprendedores Líderes’ . En ese sentido, surgió la duda en los usuarios. ¿A cuánto asciende la fortuna de Mauricio Díez Canseco?

¿Cuál fue el primer negocio de Mauricio Díez Canseco?

El ‘Pizzero’ reveló que su primer contacto con el mundo de los negocios fue a la corta edad de ocho años cuando vendía chupetes en los barrios de San Juan de Lurigancho, el empresario indicó que su familia era de bajos recursos por lo que el también trabajada.

“ Desde los 8 años, comencé a vender marcianos. Siempre he sido vendedor (...) Paraba en el mercado o en los parques de Zárate (San Juan de Lurigancho) vendiendo marcianos. Mi mamá italiana me ayudaba a hacerlos. Ella me inculcó el valor del trabajo y mi papá me enseñó a tener una actitud mental positiva ”, confesó para el programa de Claro TV.

¿Qué estudió Mauricio Díez Canseco?

El famosos empresario peruano estudió la carrera de Ing. Administrativa en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y tiene una Maestría en Marketing y Negocios Internacionales por parte de la Universidad Federico Villareal, según la información de su perfil profesional en Linkeding.

Sus estudios superiores lo habrían ayudado a consolidar y posicionar en el mercado la cadena de restaurantes y hoteles ‘Rustica’, que es una de las marcas más populares y que tiene 42 locales en todo el país.

¿A cuánto asciende la fortuna de Brad Pizza?

Durante la entrevista para ‘Emprendedores Líderes’ el popular ‘Brad Pizza’ dio detalles de la ostentosa fortuna que posee en por sus exitosos negocios. Cabe resaltar que el empresario no dio un monto exacto de su patrimonio pero confesó que en promedio Rustica pude generar ingresos que superan los 35 mil soles diarios, lo que podría interpretarse aproximadamente como un millón de soles al mes.





