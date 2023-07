Sergio George rompió su silencio para contar toda su verdad por su enfrentamiento con Farik Grippa por un presunto “contrato abusivo” que el cantante peruano firmó con la disquera Chim Pum Music. El reconocido productor musical se conectó EN VIVO con el magazine ‘América Hoy’ y no se guardó al responder las acusaciones en su contra.

Como se sabe uno de los reclamos más grandes que ha hecho Farik es que supuestamente el productor y la disquera habrían incumplido el contrato por lo que no ha podido trabajar ni tener presentaciones durante un largo tiempo, lo que lo habría dejado en quiebra y afecta su crecimiento como artista.

El productor musical se mostró indignado con las declaraciones del peruano y afirmó no entender cuál es el problema. “ No entiendo cuál es la bronca aquí de este asunto. No lo entiendo. Estoy produciendo 35 años como productor de forma exitosa y nunca me ha pasado algo así ”, comentó Sergio George.

En ese sentido, el ex socio de Yahaira confesó que la disquera ni él le prohibieron a Farik Grippa trabajar o producir música. Además, reveló que los problemas iniciaron con las discusiones entre el mánager de Grippa y el dueño de Chim Pum Music, Gil Shavit.

Sin embargo, Sergio George sorprendió a todos al hacer un a polémica declaración, y es que el productor no se siente responsable de la situación de Farik y señaló que si no ha logrado trabajar no es asunto suyo porque nunca se le habría prohibido trabajar. “ Si nadie lo llamó, no es problema mío ”, sentenció el músico.

