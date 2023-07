Tras la llamada de emergencia que hizo a la producción de Magaly Medina, Greyssi Ortega decidió enlazarse EN VIVO con la ‘urraca’ y agradeció porque le consiguieron los cuatro pasajes para que regrese a Perú durante el fin de semana y estaría de forma presencial en el set de la pelirroja el lunes.

No es el primer problema que tiene Greyssi Ortega con su esposo y en la mayoría de ellos, fue apoyada por su hermana mayor, Milena Zárate, pero esta vez la empresaria no quiere saber nada de la esposa de Ítalo Villaseca y pidió a la producción de Magaly que no le cuenten nada: “por mi tranquilidad, no me digas nada de lo que le pueda estar pasando a ella, yo pregunté si los niños están bien y me dijo sí”.

Dejando en claro que solo le interesa el bienestar de los hijos de Greyssi, se supo que las hermanas tuvieron una pequeña conversación que no pasó de una confirmación y posteriormente a ello la colombiana, que ahora está en Estados Unidos, decidió no involucrar más a su hermana en sus problemas personales: “les pido que este problema sea solamente Greyssi, no la involucren a ella, es mi problema, yo lo voy a afrontar, ya voy a cumplir 30 años y solo me la he pasado sufriendo”.

Greyssi Ortega marca distancia de Milena Zárate

La esposa de Ítalo Villaseca afirmó que no buscará apoyo de la empresaria cuando llegue a Perú y añadió que hay muchas personas que la apoyarán sin necesidad de meterse en “la boca del lobo”: “Lejos estamos mejor, yo sé que esto le afecta a mi papá y muchas personas de mi familia y amistades, pero yo estoy bien, me han pasado tantas cosas, imposible no salir de esto”.

