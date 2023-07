La mecha entre Farik Grippa y Sergio George se volvió a encender con las declaraciones del productor musical y Magaly Medina notó que el amigo de Mark Anthony parece haberse ensañado con el cantante peruano por asistir al programa de la ‘urraca’.

“Al único que lo están castigando y lo están amenazando con que tiene que pagar una multa de muchos ceros”, de esta forma es como Magaly comenzó su crítica en contra de Sergio George, quien confesó en el programa de Ethel Pozo que los demás artistas peruanos ya fueron liberados de contrato, pero Farik Grippa tendría que pagar.

Sergio George contó que Farik Grippa no será premiado por asistir al programa de Magaly Medina a denunciar lo sucedido y lo acusó de haber comenzado “todo este show” y ese sería el motivo por el que no lo liberan, según la ‘urraca’: “Lo que no le perdonan es que haya venido aquí porque sabe que es escuchado”.

Sergio George se fue de Perú porque no ganaba dinero

Para Magaly es muy probable que Sergio George haya visto que tenía que invertir mucho dinero de su bolsillo para producir a artistas peruanos y decidió regresar a su lugar seguro: “Al final como él vio que no había plata en esa disquera y que tenía que sacar de la suya, él agarró su avión y se regresó por donde vino”.

