La mañana de este miércoles 11 de julio, funcionarios de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Nacional (Sunafil), llegaron hasta las instalaciones de ATV para inspeccionar la situación laboral en la que se encuentran los trabajadores de ‘Magaly TV, La Firme’, programa conducido por la periodista Magaly Medina. Y es que, los famosos ‘Urracos’ no tendrían contrato formal ni estarían en planilla.

“Solo hemos pasado factura, no tenemos ningún beneficio laboral, ni vacaciones ni gratificación ni seguro, cada año pasamos factura a productoras distintas. No estamos en planilla”, dijo un colaborador de “Magaly TV, la firme”, en conversación con diario Ojo.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre situación laboral de sus trabajadores?

En diálogo con Infobae, la ‘Urraca’ resaltó que ella no se encarga de la contratación de sus trabajadores y es el medio de comunicación que debe responder por la denuncia.

“Tienes que pedirle su versión al canal. Yo no me encargo de la contratación de nadie en el canal, así que yo no sabría decirte absolutamente nada sobre ese caso. Tendrías que llamar a la Gerencia General, a la Gerencia de Recursos Humanos del canal. Hace muchos años, era mi empresa la que contrataba los trabajadores, hace muchos años que ya no lo hago, es el canal” , aclaró Magaly Medina.

“Yo no me preocupo de esas cosas. De esas cosas, finalmente, se encarga mi productor, yo me encargo de la parte periodística netamente. No tengo nada que ver con el asunto, supongo que siempre en todos lados hay trabajadores inconformes y que ellos mismos son los que llaman a las entidades laborales. Esa es una cuestión donde el canal tiene que ver, a mí no me pueden involucrar” , agregó.