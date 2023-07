Sigrid Bazán, congresista de Cambio Democrático – Juntos por el Perú, habló por primera vez sobre las feroces críticas que ha recibido de las periodistas Magaly Medina y Juliana Oxenford, quienes aseguran que la activista de 32 años de edad, se aprovechó de las pantallas de televisión y de su relación con el hijo del empresario Gustavo Mohme para hacerse conocida y lograr una curul en el Congreso.

Aunque no se refirió directamente a ellas, sostuvo que sabía que se venían muchos cuestionamientos en su contra cuando decidió ingresar a la política tras su paso como conductora de Latina TV.

¿Qué dijo Sigrid Bazán sobre Magaly Medina y Juliana Oxenford?

“He protegido a mis seres queridos, me he puesto mi traje de cuero vegano para no matar animalitos, pero bien grueso. Me ha preocupado mi familia, sabía que iban a haber ataques. Cuando ni siquiera había postulado, ya había conductores de televisión que me decían cosas, ya había esa confrontación por el morbo, por el negocio, la farándula, no he sido nunca entrar a ese terreno. Para mí la farándula no es noticia, es farándula, siempre he separado mi carrera periodística de noticias de lo que puede ser los espectáculos” , comentó en una entrevista con Nicolás Lucar.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Sigrid Bazán?

Meses atrás, la ‘Urraca’ apuntó toda su artillería contra la parlamentaria izquierdista e, indicó que Bazán ha crecido gracias a sus relaciones y porque “utilizó” a otros.

“Ella hizo lo que hacían las bataclanas para llegar a tener programa de televisión. Utilizó al novio rico, vivió como rica, lindas fiestas, pero luego ahora se siente otra vez una mujer del pueblo” , dijo.

TE PUEDE INTERESAR