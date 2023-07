Sigrid Bazán, congresista de 32 años de edad, ha causado conmoción al anunciar que pasará a las filas de las casadas con su actual pareja, el empresario Julio Fabrizio Iparraguirre. En una entrevista con Nicolás Lucar, la parlamentaria de Cambio Democrático – Juntos por el Perú comunicó que se casará pronto y hasta animó a mostrar su anillo de compromiso.

La polémica legisladora mostró su faceta más íntima durante una conversación con el conductor de Exitosa, donde reveló que uno de sus más grandes anhelos es convertirse en madre.

Sigrid Bazán muestra anillo de compromiso que le dio su novio

“Los tatuajes son para toda la vida. (Pero tienes un anillo de compromiso”, le dijo Lucar. “ Sí, sí, sí. Yo estoy comprometida y me casaré” , respondió Sigrid Bazán mientras mostraba su brillante y lujoso anillo.

La congresista de izquierda no quiso contar detalles de su boda, pero adelantó que le gustaría tener varios hijos.

“Me reproduciré, de repente. Sí, soy muy feliz. ¿Quién sabe? No sé si me reproduciré, pero es una posibilidad. Me gustaría tener hijos, (…) lo he pensado mucho. No es mi prioridad, porque sé que hay trabajo y muchas cosas que hacer, pero sí es algo que quisiera, si el resto de condiciones lo permite y conversando con mi pareja, quien estaría encantado”, comentó.

¿Quién es Julio Fabrizio Iparraguirre, el novio de Sigrid Bazán?

La popular ‘Tesorito’ mantiene una relación con el empresario Julio Fabrizio Iparraguirre desde hace varios meses. Ambos viajaron a Europa el pasado 18 de febrero, en medio de la convulsión social y política, durante la fallida ‘Segunda Toma de Lima’, por lo que ella recibió duras críticas.

De acuerdo a su perfil de LinkedIn, Fabrizio es administrador de empresas de profesión y actualmente trabaja como jefe administrativo en una importante empresa del sector.

