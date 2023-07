La noche de este martes 11 de julio de 2023, durante el programa ‘Magaly TV, La Firme’, la conductora Magaly Medina arremetió contra el futbolista Christian Cueva, quien acudió a la exclusiva tienda Louis Vuitton del Jockey Plaza y el público no pudo entrar al local hasta que el jugador de Alianza Lima terminó de hacer sus compras. Al parecer, el deportista habría pedido que nadie ingrese para no tener problemas.

Esta actitud del popular ‘Aladino’ provocó la furia de la periodista de espectáculos, quien lo calificó de ‘divo’ y ‘huachafo’. Además, mencionó que él no es Leo Messi para que se comporte de esa manera.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Christian Cueva?

“Huachafada me parece eso, uno va y compra en cualquier tienda y que pena pues... que entre la gente y te toma fotos con ellos, cuál es el problema. Pedir como si fuera divo... Ni que fuera Messi porque no es Messi, él no ha llegado ni siquiera a la punta del zapato de lo que Messi ha logrado en su vida” , criticó la ‘Urraca’.

“Ahora viene pedir que le cierren la puerta de una tienda como Louis Vuitton para que él pueda hacer sus compras y que la gente espere afuera. Y lo que es peor, hay gente que encima todavía le sigue pidiendo fotos y autógrafos, ese es el tipo de ídolo que admiramos en nuestro país, ídolos con pies de barro. ¡Qué mal que estamos! Este es un país que no se quiere mucho, que no tiene autoestima, un país que no tiene amor propio, por eso estamos como estamos” , añadió.

