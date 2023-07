Carlos Zambrano, el popular ‘Kayser’, sacó cara por Christian Cueva, quien fue ‘perdonado’ por Alianza Lima tras la falta disciplinaria que cometió. Como se recuerda, el trujillano se fue de juerga, faltando a su entrenamiento, provocando que la directiva del club íntimo le ponga una sanción administrativa.

El defensa de Alianza Lima dijo que Cueva es su “hermano” y siempre lo apoyará pese a cualquier error que cometa.

“Todos los días nos vemos, es mi hermano, estoy para apoyarlo, a los amigos se le apoya, a los hermanos se le apoya, no se les da la espalda. Él entiende el malestar (de los hinchas) Soy el menos indicado para opinar sobre el tema. Pase lo que pase, si se equivoca, yo voy a estar allí para estirarle la mano” , dijo en entrevista con ‘Mande Quién Mande’.

Recordó que él también ha cometido algunas indisciplinas, por lo que entiende al popular ‘Aladino’.

“Uno a veces comete un error, automáticamente te bajoneas un poco. Me ha pasado a mi, he tenido mil errores y no me siento orgulloso de eso. Así se equivoque mil veces más, yo voy a estar allí para él” , le dijo a su amigo Cueva.

Zambrano también consideró que Christian Cueva debe seguir en Alianza Lima, aunque su contrato termina en agosto.

“Lo quiero tener en el equipo y culquier equipo lo quisiera tener en sus filas. Estoy para apoyarlo, en las buenas y en las malas”.

