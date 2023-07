Nicola Porcella se encuentra en el ojo público tras su polémica participación en “La Casa de los Famosos México”, y sus constantes “coqueteos” con la influencer Wendy Guevara. Y es que uno de los amigos del exchico reality decidió salir al frente para referirse a la orientación sexual de la expareja de Angie Arizaga.

Esta vez, el programa “Amor y Fuego” compartió los fuertes comentarios que lanzó Agustín Fernández en un programa internacional, donde hasta soltó una infidencia del joven peruano. Por su parte, Rodrigo González y Gigi Mitre quedaron en shock con dichas revelaciones.

“¿Él ya ha tenido relaciones anteriores con mujeres trans?”, cuestionó un conductor mexicano al ‘Chico Dorado’. “¡Upa! No, que yo sepa. Ah bueno, él contó, me contó una de Dubái. Estuvo en Dubái, la contó al aire... Me acuerdo que me la contó a mí también”, comenzó diciendo.

Según comentó el modelo argentino, Nicola habría vivido una experiencia con una mujer trans, sin saber que lo era. “Estaba con una chica que era muy guapa en Dubai, en una fiesta, y que no se dio cuenta que era trans, hasta que todos le dijeron y ahí como que no le gustó y la dejó... Pero no, que yo sepa y todas las veces que lo vi, nunca. Él es 100% hetero”, agregó.

Frente a ello, Gigi Mitre no se quedó callada y se refirió a la pansexualidad declarada por parte del mismo Porcella. “Pero, ¿por qué no le gustó si ahora él es pansexual? Uno no se vuelve pansexual... Para que vean que es mentira”, aseguró la compañera de ‘Peluchín’.

Nicola Porcella revela que es “pansexual”

El modelo Nicola Porcella, de 35 años de edad, abrió su corazón en ‘La casa de los famosos México’ e, hizo pública su orientación sexual por primera vez. Para alegría de Wendy Guevara, youtuber transexual de 29 años de edad y con quien está siendo vinculado sentimentalmente desde hace varios días, el modelo se ha declarado abiertamente ‘pansexual’.

“Hola, soy Nicola y acepto que soy pansexual”, fue la confesión que hizo el peruano. “Sin ustedes esto no hubiera sido posible”, agregó entre risas.

