Farik Grippa no se quedó callado y decidió responderle fuerte y claro a Gaby Zambrano, quien lo tildó de “mentiroso” por haber denunciado públicamente a Sergio George y a la disquera Chim Pum Music. Y es que el cantante señaló que está bastante dolido con las declaraciones de su colega, pues siempre la consideró su amiga cercana.

Todo se dio durante una entrevista que dio el artista nacional al canal de Youtube “Flowreando”, donde señaló que principalmente su molestia, se debía a que ninguneo su trabajo y su trayectoria musical.

“No se ha comportado bien conmigo. Respeto su posición, su manera de decir las cosas hasta cierto punto. Tú puedes defender una idea, totalmente. Yo la considero una amiga, y me dolió en el alma cuando salió en un en vivo diciendo todo lo que dijo”, comenzó diciendo Farik.

“Pero que diga que no soy ni Marc Anthony, ni esto, por ahí no va. Comentarios tóxicos y envenenados, no puede venir a ningunear mi trabajo, hacer mofa (...) Uno aprende y se da cuenta con esto quiénes son tus amigos”, agregó fuerte y claro.

Compañeros advirtieron a Farik sobre actitud de Gaby Zambrano

Por otra parte, el cantante Farik Grippa, confesó que varios músicos pertenecientes a la disquera Chim Pum Music le advirtieron en varias oportunidades sobre la posición que podía adoptar Gaby Zambrano, si es que decidía denuncia públicamente a Sergio George.

“Espero que algún día no te pase lo que me está pasando a mi. Este mundo es cíclico (...) Y mucha gente me lo dijo cuando hubo un tema, cuando nos juntamos todos los talentos de la disquera, dijimos está pasando esto, cada uno hable con Gil Shavit para ver cómo está la situación. Quería que cada uno vea sus proyectos y varios me dijeron que no le diga a Gaby porque ella podía ser así, decir así, pero yo dije no, tiene derecho”, finalizó diciendo.

