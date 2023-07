¿Cómo va la ‘relación’ entre Wendy Guevara y Nicola Porcella ? La youtuber transgénero sigue dando la hora en ‘La Casa de los Famosos México’ y muchos ya la consideran la ganadora del reality, pese a que es una de peores pagadas.

En una de la más recientes ediciones de ‘La Casa de los Famosos’, la celebridad de Internet fue consultada sobre su cercanía con el peruano. El actor Sergio Mayer le preguntó si ya ‘atrapó' a Nicola. “¿Ya lo tienes en el plato?”, fue la insólita pregunta, a lo que Wendy explicó por qué no quiere ningún ‘affaire’ con el excapitán de Las Cobras.

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre Nicola Porcella?

“No quiero nada con Nicola porque él quiere que yo sea el hombre. Ay no, a mí me gusta más como de hombre él, pero él quiere a fuerzas que yo sea el hombre” , dijo, contundente, Wendy Guevara sobre su negativa a tener una relación íntima con Porcella.

Agregó que no se le antoja ‘agarrar a Nicola de mujer’:

“No se me antoja agarrarlo de chica. Hasta acá escucho su voz muy bisexual (...) No viste que ahora me dijo ‘yo adelante’, eso es curiosidad, esas curiosidades terminan en ellos adentro...”.

Finalmente, la artista mexicana le mandó un mensaje a sus novios: “Que mis cuatro novios no se enojen, Nicola es una chava más”.

