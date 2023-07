¿No se quedó callado? Giuseppe Benignini vuelve a ser noticia en nuestro país, luego que Carlos Cacho dejara entrever que mantuvo un fugaz romance con él, cuando aún era pareja de Micheille Soifer.

Y es que recordemos que todo se dio a raíz del avance promocional que lanzó Beto Ortiz sobre lo que será HOY su programa a través del aire de Willax TV, donde el reconocido maquillador sorprendió a propios y extraños con sus candentes confesiones.

“Michelle me dijo ‘Cacho, porque no me contaste la verdad’, porque estabas enamorada en esa época. Si yo te hubiera contado como fue la historia, tú le hubieras crecido a él, no me hubieras creído a mí. Es la verdad”, fueron las declaraciones del estilista peruano.

Frente a ello, el periodista utilizó su cuenta oficial de Twitter para comentar respecto a esta noticia. “Este viernes, la historia secreta de EL PRINCIPITO. Porque lo esencial es invisible a los ojos”.

‘El Principito’ le responde a Carlos Cacho

El modelo venezolano, Giuseppe Benignini, decidió romper su silencio y se pronunció mediante sus redes sociales, pues pese a estar residiendo en Bolivia, le habría llegado la noticia sobre las fuertes declaraciones de Carlos Cacho.

“Ten cuidado en quien confías. El diablo antes de ser diablo fue un ángel y Judas antes de ser traidor fue discípulo”, escribió la expareja de Micheille Soifer.

