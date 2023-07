El supuesto romance entre Nicola Porcella y Wendy Guevara , el cual nació en ‘La Casa de los Famosos’, sigue causando revuelo, al punto de que hay una preocupación por lo que pueda opinar su hijo menor, Adriano.

El pequeño vive en Lima, Perú, con su madre Francesca Lazo, y está al tanto de lo que ocurre con el exintegrante de ‘Esto Es Guerra’ en el reality mexicano. Según la expareja de Nicola, su hijo creció sabiendo de las múltiples opciones sexuales que existen hoy en día.

“A Adriano lo he criado con mucha libertad, ya nos hemos preparado para este momento, he tenido una conversación con él, porque en el colegio muchas personas pueden tener mala intención y no quiero que le afecta nada lo que ‘x’ persona le pueda decir. Él ha crecido sabiendo de todas las opciones sexuales que hay y, de manera libre, explicarle” , dijo al programa mexicano ‘De Primera Mano.

¿Qué dijo el hijo de Nicola Porcella sobre lo que ocurre en ‘La Casa de los Famosos’?

Pese a esto, el hijo de Nicola Porcella no ha preguntado específicamente por el supuesto romance con Wendy Guevara, según reveló Francesca Lazo.

“Mi hijo sabe que ‘mujer mujer’ se enamoran ‘hombre hombre’ se enamoran, que el sentirte contento y feliz es lo que vale. Le dije que si en algún momento ‘te dicen algo incómodo tienes la confianza de preguntarme como tu mamá’. (Le dije) ‘Ahora no tenemos conexión con tu papá pero todo lo que hace lo hace de corazón, lo hace pensando en ti y por su familia’”.

