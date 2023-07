En los últimos meses, Martha Higareda ha captado la atención en las redes sociales al compartir anécdotas relacionadas con diversas personalidades del mundo del espectáculo, como Jared Leto y Robert Pattinson. Sin embargo, sus relatos han sido objeto de burlas, memes e incluso ha sido acusada de ser mitómana debido a la incredulidad que generan.

Una de las historias que Higareda compartió durante un episodio de su podcast con Yordi Rosado fue sobre un encuentro que aseguró haber tenido con Ryan Gosling en un restaurante de Los Ángeles. Según su relato, mientras estaba cenando con amigos en el restaurante La Poubelle en Los Feliz, se resbaló y estuvo a punto de caerse. Sin embargo, fue Gosling quien la detuvo y evitó la caída. En sus propias palabras, Higareda describió el incidente: “Me resbalé, como que di un paso en falso. Entonces, siento a una persona que me agarra, como que me detuvo, y entonces cuando volteé, la persona que me había detenido para que no me cayera era Ryan Gosling”.

A pesar de esta afirmación, durante la visita de Gosling a la Ciudad de México junto a Margot Robbie, Higareda tuvo la oportunidad de entrevistar a la pareja y compartió una foto del momento en sus redes sociales. Aunque recibió comentarios positivos y algunos fanáticos le expresaron que siempre habían creído su historia con Gosling, durante la alfombra rosa de la premiere de una película, un reportero abordó al actor y le preguntó directamente si conocía a Martha Higareda.

Amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling ME conocía. 🤭 “Conocerse” es distinto a “ser caballeroso con alguien en un evento fortuito”. Y no, tampoco somos amigos 😂😂. Y sí, es un caballero y un GRAN actor! 😊 pic.twitter.com/L1gYw3mQvb — Martha Higareda (@marthahigareda) July 11, 2023

La reacción de Gosling fue de desconcierto, respondiendo inicialmente con un “¿Disculpa?” y luego negando conocer a la actriz mexicana al decir: “¿Quién es? No, lo siento”. Esta respuesta ha vuelto a cuestionar la veracidad de las declaraciones de Martha Higareda y ha generado dudas adicionales sobre la autenticidad de su relato.

