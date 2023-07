Beto Ortiz decidió sentar en su set a Carlos Cacho, quien contaría los pormenores de su vida y experiencia en la farándula peruana, dejando a todos con la boca abierta al revelar que mantuvo una relación con un integrante de ‘Esto es Guerra’ que a su vez tenía una pareja oficial.

El programa de Beto Ortiz que se estrenará este viernes 14 de julio, promete dejar a su público con la boca abierta tras escuchar las declaraciones de Carlos Cacho, quien será el primer invitado en un segmento parecido a ‘El valor de la verdad’.

En la promoción de la entrevista, Beto Ortiz con información anticipada le pregunta a Carlos si estuvo con un integrante de ‘Esto es Guerra’: “Es un chico muy guapo que fue novio de una superestrella de televisión y también de Carlos Cacho ¿Era novio de una guerrerita?”.

Carlos Cacho no se guardó nada y decidió confirmar que sí tuvo un romance prohibido con un joven participante de ‘Esto es Guerra’ y lo habría tentado a sacar los pies del plato: “Ella me llama y ella me pregunta si es verdad que estuve con él (...) Lo vi, me gustó, me lo probé, me quedó, me lo compré”.

