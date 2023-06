Fuerte y claro. Mónica Cabrejos estuvo como invitada especial en la última edición del programa de Magaly Medina, donde comentó la polémica que se ha creado a raíz de la ruptura entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo. Sin embargo, la periodista no esperó recibir un desatinado comentario sobre su vestimenta de esa noche.

Todo quedó evidenciado por el portal web de espectáculos, “Instarándula”, quienes publicaron un post que realizó Carlos Cacho sobre el look de la conductora, comparándola con la cantante criolla, Eva Ayllón.

“Mi querida Mónica le hace un homenaje a Eva Ayllón (versión de cuando tenía 40 años) con look retro, ya que la cantante está a punto de celebrar sus 50 años de carrera artística. Gracias Mónica, qué bonito gesto”, fue el comentario que realizó el estilista en Facebook.

Frente a ello, la escritora no tomó de buena manera la publicación que realizó Cacho y hasta lo tildó de ‘racista’. “Soy zamba y a mucha honra, no homenajeo a nadie. Así nací Carlitos y en este momento de mi vida, lo que más amo es ser yo misma. Aunque mi Eva Ayllón merece todos los homenajes de la vida, yo aún no la homenajeo”, respondió inmediatamente.

En ese sentido, el estilista y experto en modas no se quedó callado y tomó deportivamente la ‘cuadrada’ de Mónica; a lo que ella le recomendó borrar dicho post. “Todas las afrodescendientes no homenajeamos a Eva Ayllón. Tu post me parece absolutamente racista. Te recomiendo que lo borres”, sentenció.

