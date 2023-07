El maquillador Carlos Cacho tuvo una dura críticas hacia el look que lució Rebeca Escribens en el cóctel de aniversario del programa ‘Estás En Todas’, por sus 10 años. La actriz de 46 años lució un espectacular vestido corto y dorado, que llamó la atención de todos.

El programa ‘América HOY’ invitó a Cacho para que analice el look de los invitados, pero él no tuvo piedad en criticar el atuendo de Escribens.

“Rebeca es una mujer tan bella, no debe caer en el error de insistir en ‘la chiquilla’, ya no está Rebeca para insistir en esa propuesta de ‘todavía soy chiquilla’, ya no es chiquilla. ¿Con minifalda?”, dijo, dejando en shock a las presentadoras del magazine.

Janet Barboza quiso defender a la actriz, recordando que cada mujer puede usar el estilo de ropa que desee.

“¿Pero cómo están las piernas?, el vestido será de chiquilla, pero las rodillas son de vieja. Con cuidado. Melissa Loza también se pone minifalda pero mira cómo están las piernas”, fue el misil de Carlos Cacho.

Carlos Cacho también cuestionó a Rebeca Escribens por su cabello

Carlos Cacho recomendó a Rebeca Escribens cortarse el cabello, pese a que la presentadora tiene ese look desde varios años.

“Y muy largo el cabello, que se lo corte que está muy largo. Y soy hincha d Rebeca, se lo he dicho a ella, no caigas en el error de tener el cabello largo. Ella me dice ‘pero me gusta’”.

