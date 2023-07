Carlos Cacho sorprendió a propios y extraños al revelar que vivió un fugaz romance con una de las exparejas de Micheille Soifer, pues pese a que no quiso decir nombres, el maquillador señaló que el “sujeto” se portó muy mal con él.

Y es que todo se dio en la última edición del programa conducido por Beto Ortiz, donde el reconocido estilista se resistió a decir de quien trataba el personaje con el que se involucró sentimentalmente, pero se especula fuertemente que fue Giuseppe Benignini, más conocido en la farándula como ‘El Principito’.

Al respecto, Carlos Cacho aseguró que dicho hombre no se habría portado a la altura. “Se portó muy mal conmigo, él lo sabe, y también con ella (Michelle Soifer)”, respondió fuerte y claro.

¿Carlos Cacho confiesa affaire con ‘El Principito’?

El maquillador Carlos Cacho dejó en shock a todo el público televidente, al confesarle a Beto Ortiz que tuvo un romance con el ex de Michelle Soifer .

“Ella me llama y ella me pregunta si es verdad que yo había estado con él (...) Lo vi, me gustó, lo probé, me quedó, me lo compré”, respondió el reconocido estilista entre risas.

