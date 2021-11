Magaly Medina confirmó que ya conoce cuáles son los negocios de Luis Miguel Galarza Muro, novio de Sheyla Rojas, conocido en el mundo de la farándula como ‘Sir Winston’.

Y es que, desde que se supo que a la nueva pareja de Sheyla Rojas no le gustaban las fotografías ni mostrarse públicamente en redes sociales, fue acusado realizar negocios ilícitos. A esto se suma la millonaria fortuna y los lujos que exhibe la modelo peruana en México, gracias a su novio.

Al respecto, la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ comentó que Galarza es un empresario que también tiene inversiones en Perú, pero que no está autorizada a contar de qué se trata.

“No lo puedo decir, sé que tiene inversiones en Perú, a eso ha venido, a seguir invirtiendo. Sé la naturaleza de los negocios que tiene allá (en México), pero no le gusta salir, por lo mismo que eso le perjudicaría en los tipos de negocio que él hace. Más, se lo contaré cuando me lo autorice”, señaló Magaly Medina.

La periodista también resaltó que al novio de Sheyla Rojas “no quiere aparecer en fotos ni en videos”.

“Le gusta ser mucho un fantasma, por la naturaleza de sus negocios. Se ha dicho varias cosas, como que es agricultor, pero por lo que pude investigar, no es así, pero tampoco estoy autorizada a contar la naturaleza de sus negocios aquí en Perú”.

Los negocios de Alfredo Zambrano con Sir Winston

De otro lado, Magaly Medina indicó que hace semanas, su esposo Alfredo Zambrano viajó a México para tener una reunión con Antonio Pavón y el novio de Sheyla Rojas.

“Mi esposo viajó a México para tener una reunión con Antonio Pavón y el novio de Sheyla Rojas. Mi esposo es un hombre que también es un empresario y ellos hablan de negocios, lo que están haciendo son negocios en donde yo no me meto, no tengo nada que ver”, sostuvo Magaly Medina.

