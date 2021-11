La ‘reconciliación’ de Magaly Medina y Sheyla Rojas causó tremendo revuelo en las redes sociales, por lo que muchos usuarios terminaron llamando “hipócrita” a la conductora de ‘Magaly TV La Firme’.

Por esta razón, la periodista de espectáculos explicó cuáles fueron las circunstancias por las que termino saliendo con la modelo y su novio, Luis Miguel Galarza Muro, mejor conocido como ‘Sir Winston’, al fundo de Pachacamac, donde hubo una corrida de toros. En la fiesta, también estuvo Alfredo Zambrano, Antonio Pavón y Joi Sánchez.

“Mi esposo viajó a México para tener una reunión con Antonio Pavón y el novio de Sheyla Rojas. Mi esposo es un hombre que también es un empresario y ellos hablan de negocios, lo que están haciendo son negocios en donde yo no me meto, no tengo nada que ver”, comenzó diciendo Magaly Medina.

A raíz de esta reunión de negocios, Alfredo Zambrano invitó a su casa en Lima al mexicano ‘Sir Winston’ y se lo presentó a Magaly Medina. Luego de esto, decidieron irse a la fiesta taurina, donde “lo más civilizado” era invitar a Sheyla Rojas

“Si mi esposo me trae un huésped, si es un amigo de trabajo, de negocios, que es un empresario, que tiene inversiones en Perú... Nosotros invitamos a que venga Sheyla, por consideraciones él (Sir Winston) no la trajo a mi casa, cuando estuvo en mi casa con mi esposo. Me pareció lo más civilizado del mundo que si ha venido con su novia, ella también asista con nosotros a este evento. Nosotros podemos ser figuras de la farándula encontradas, podemos estar en lados diferentes, pero gana siempre la civilización. Hay que ser cordiales cuando uno está en un ambiente cordial; sobre todo con alguien como Antonio Pavón y su novia, que son parte de mi familia, porque es parte de la familia de mi esposo”, sostuvo Magaly Medina.

Indicó también que no ella y Sheyla Rojas “no tocaron temas de trabajo”: “con respeto y cordialidad, cuando uno esta así yo no hablo de ella (...) la hemos pasado muy bien”.

TE PUEDE INTERESAR